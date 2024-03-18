Trabzon’daki rezil olayların ilk anı! Sahayı karıştıran provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig’de heyecanlı bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, zorlu deplasman maçında Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra, Fenerbahçe oyuncuları ve teknik heyeti, sahanın ortasında toplanıp zaferlerini kutlama niyetindeydi.

Ancak bu kutlama anları, sahaya inen pek çok taraftarın da karışımıyla bir anda gergin bir atmosfere büründü. Oluşan arbedede, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Fenerbahçe ekibi, tünele doğru zorlukla ilerleyerek sahayı terk etti.

Sahayı karıştıran provokatörün olayla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı.