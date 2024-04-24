Saray danışmanı montaj fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi. Kadın başkandan sert tepki. Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Oktay Saral; teröristbaşı Abdullah Öcalan montajlı fotoğraf yayınlayıp Adana'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Oya Tekin'e tepki gösterdi. Tekin fotoğrafın montajlandığını belirtip orijinalini paylaşarak yapılana "Zavallılık" dedi.

FOTOĞRAFA ÖCALAN’I MONTAJLAMIŞLAR

Başdanışman Saral, sosyal medya hesabından, Oya Tekin'in DEM Parti seçim bürosuna yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta büronun duvarında DEM Parti flaması ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın portresi vardı.

"CHP-PKK İŞBİRLİĞİNİN APAÇIK RESMİ" DEDİ

Saral fotoğrafa "TC tabelası asarak şov yapan CHP'nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!" dedi.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİNİ PAYLAŞARAK “ZAVALLILIK” DEDİ

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yine sosyal medya hesabından Saral'a tepki göstererek fotoğrafın montajsız halini yayınladı. Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başdanışman!

Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün.

@herkesicinCHP belediyeciliği kimseyi ayırmadan hizmet eder, bunu bilin.

Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın.

Bundan sonra umarım amacı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallığına girmezsiniz.

Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz."

FOTOĞRAFI SİLDİ

Oya Tekin'in fotoğrafın orijinalini yayınlayarak cevap vermesi sonrası Oktay Saral, paylaşımını hiçbir açıklama yapmadan sildi.