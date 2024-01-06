Saray’a girmeye çalışırken yakalandı. Ankara'da sıcak saatler! Kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız

Kaynak: DHA
Saray’a girmeye çalışırken yakalandı. Ankara'da sıcak saatler! Kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız
İstanbul Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran Şüpheli Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışırken yakalandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Kadıköy’de içinde öğrencilerin ve hostesin olduğu okul servisi kaçırılmıştı.

Bir süre sonra ise öğrencileri ve hostesi bırakıp yoluna devam etmişti. Pendik’te ise araç bırakılmış halde bulunmuştu.

BEŞTEPE’DE YAKALANDI

İşte o şüphelinin Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştığı, korumalar tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Saray’a girmeye çalışırken yakalanan T.N’nin korumalara ““Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım.” dediği de öğrenildi.

13 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Şüphelinin 13 suç kaydı olduğu da bildirildi. T.N.’nin mala zarar vermekten hırsızlığa ve uyuşturucuya kadar birçok suç kaydı var.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir sokakta terk edilmiş halde buldu.

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