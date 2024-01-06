'Kalbimde ve kulağımda cızırtı duydum' dedi. Öğrenci servisi kaçıran adam Saray’ın önünde yakalanmıştı

İstanbul Kadıköy’de bir kişi 4 Ocak günü içinde öğrencilerin olduğu servis minibüsünü kaçırdı. Şoförü kandırarak araçtan dışarı çıkaran Tolga Nalbant, sürücü koltuğuna geçerek hızla uzaklaştı. Kaçırılan servis aracı sonrasında Pendik’te bulundu.

Minibüsü kaçıran Nalbant sonrasında ise Ankara’ya gitti. Yakalanarak gözaltına alınan Nalbant’ı Saray’a girme ye çalışırken Cumhurbaşkanlığı korumalarının yakaladığı ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tolga Nalbant'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

Tolga Nalbant ifadesinde, "Ben olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Ara ara uyuşturucu madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce uyuşturucu madde kullandım. Olay günü araç içerisinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur, ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim" ifadelerini kullandı.

"RAPORLU PSİKİYATRİ HASTASI"

Şüpheli Tolga Naşbant'ın avukatı ise beyanında, "Müvekkil beyanlarına aynen katılıyoruz. Müvekkilimiz raporlu psikiyatri hastasıdır. Buna ilişkin teşhisin ismi F29 psikoz tanısı konulmuştur. Bu husus e-devlet'te sabittir. Bu teşhis kusur sorununu ortadan kaldırmıştır. Kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle müvekkilin öncelikle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu şekilde açıkladı:

"Şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıyla birlikte şüphelinin tek irade kapsamında birden fazla suça konu eylemi gerçekleştiği yönünde dosyada somut delillerin bulunması, her ne kadar kendisinin gaipten gelen sesleri duyduğunu ve rahatsızlığının bulunduğunu beyan etmiş ise de, hakimliğimizce yapılan sorgu esnasında şahsın bilinçli olarak kendisini bu tavır ve hal içerisine sokma kastıyla birlikte işlemiş olduğu cürmün netice veya sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceği değerlendirilmiş."