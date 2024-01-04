İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları

Kaynak: DHA
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları
İstanbul Kadıköy’de kimliği belirsiz bir kişi içerisinde 10 öğrenci bir hostesin olduğu okul servisini kaçırdı.

İstanbul’da korku dolu anlar yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, İstanbul’da bir okul servisi kaçırıldı.

İddiaya göre olay bugün sabah saatlerinde yaşandı. Kadıköy’den Tuzla’ya öğrenci taşıyan okul servisi ışıklarda bir şoför tarafından durduruldu.

Lastiklerin patladığını söyleyince okul servisi şoförü kontrol etmek için araçtan indi.

Tam o sırada kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı kaçırdı.

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Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ve yoldan çevirdiği motosikletliyle aracı aramaya çalıştı ancak etkili olamadı.

Aracı kaçıran zanlı okul servisindeki 10 öğrenci bir hostesi Göztepe yakınlarında indirdi.

Zanlı daha sonra araçla birlikte kaçmaya devam etse de kısa süre sonra aracı Pendik’te bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis her yerde zanlıyı ararken öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu da öğrenildi.

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