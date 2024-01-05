Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran yakalandı. İçindeki öğrenciler ve hostesle birlikte kaçırmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran yakalandı. İçindeki öğrenciler ve hostesle birlikte kaçırmıştı
İstanbul Kadıköy’de dün kaçırılan ve Pendik’te bırakılan öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheli emniyete götürüldü.

Kadıköy'de dün içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N, işlemleri için emniyete götürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

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İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir sokakta terk edilmiş halde buldu.

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