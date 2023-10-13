Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı

Turkcell’de genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un getirildiği açıklandı. Turkcell'in bir önceki genel müdürü Bülent Aksu'nun görevi 10 gün sürmüştü.

KAYNAK: İHA
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı

Turkcell’in yeni genel müdürü belli oldu. Şirket, genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç getirildiğini duyurdu.

Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Dr. Ali Taha Koç bugünden itibaren göreve başladı.

Verilen bilgiye göre Dr. Ali Taha Koç, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. ABD’de Intel şirketinde Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başlayan Dr. Ali Taha Koç, bu sürede 61 patent geliştirdi, 23 bilimsel makalesi yayımlandı. Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç, 2013’te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu.

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2014 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Ali Taha Koç Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’na atandı. Eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin kurulum sürecini yönetti.

2018’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na atanan Dr. Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

BÜLENT AKSU'NUN GÖREVİ 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Turkcell'in bir önceki genel müdürü Bülent Aksu, 14 Eylül'de genel müdürlük görevine getirilmiş, 25 Eylül'de ise görevine son verilmişti.

Şirketten, KAP'a yapılan açıklamada, "Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" denilmişti.

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