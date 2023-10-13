Kredi çıkmayınca bankacıyı vurup rehin aldı. Yer İstanbul

İstanbul'da bir kişi 340 bin TL kredi borcu olan bankada çalışan arkadaşını, yeni kredi çıkartmadı diye boynundan vurdu. Yaralı arkadaşını 6 saat boyunca da rehin tuttu.

KAYNAK: İHA
Kredi çıkmayınca bankacıyı vurup rehin aldı. Yer İstanbul

İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkartmadı" diye arkadaşı tarafından vuruldu. Beyoğlu'ndaki olay Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan R.T. (47), bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak R.T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bu sebeple R.T.’yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği R.T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen C. A. ile R.T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

BORÇ YAPILANDIRILMAYINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada R.T. bir yandan da alkol alırken, C.A.‘dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı C.A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen R. T., sandalyede oturan C.A.‘nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan R.T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören R.T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

Taksim Meydanı’na gelen C.A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan C.A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın R.T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda R.T. cadde üzerinde yakalandı. Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan R.T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Dolu yağışı uçağın burnunu bu hale getirdi
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı
İstanbul'a kabus geri döndü. Şok geçirdiler
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Afganistan'da camide patlama: 17 ölü Dünya
Afganistan'da camide patlama: 17 ölü
Krem Karamel nasıl yapılır? Krem Karamel tarifi için malzemeler neler? Gündem
Krem Karamel nasıl yapılır? Krem Karamel tarifi için malzemeler neler?
Afrika Uluslar Kupası'nın grupları belli oldu Spor
Afrika Uluslar Kupası'nın grupları belli oldu
İsrail vatandaşı dram yaşayan Gazzelilerle böyle dalga geçti Dünya
İsrail vatandaşı dram yaşayan Gazzelilerle böyle dalga geçti
Brent petrolde sert yükseliş. Varil fiyatı 90 dolara dayandı Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş. Varil fiyatı 90 dolara dayandı
Türkiye’de görülüyor. Evinizin her tarafını sarabilir. Geceleri saklanıyorlar. İnsanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar Sağlık
Türkiye’de görülüyor. Evinizin her tarafını sarabilir. Geceleri saklanıyorlar. İnsanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yük ve konteyner istatistiklerini açıkladı Ekonomi
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yük ve konteyner istatistiklerini açıkladı