Kredi çıkmayınca bankacıyı vurup rehin aldı. Yer İstanbul

İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkartmadı" diye arkadaşı tarafından vuruldu. Beyoğlu'ndaki olay Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan R.T. (47), bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak R.T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bu sebeple R.T.’yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği R.T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen C. A. ile R.T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

BORÇ YAPILANDIRILMAYINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada R.T. bir yandan da alkol alırken, C.A.‘dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı C.A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen R. T., sandalyede oturan C.A.‘nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan R.T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören R.T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

Taksim Meydanı’na gelen C.A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan C.A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın R.T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda R.T. cadde üzerinde yakalandı. Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan R.T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.