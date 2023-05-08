Sarayın duymak istemediği seçim haberi Reuters'tan geldi

Reuters, Türkiye’deki genel seçimlerde ekonomik krizin Erdoğan’ın kazanma ihtimalini düşürdüğünü yazdı.

Sarayın duymak istemediği seçim haberi Reuters'tan geldi

Uluslararası medya kuruluşları, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri’ne yaklaşılırken kapsamlı haber ve analizler yayınlamaya devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken cumhurbaşkanı adaylarının profillerini hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise ayrı bir haber yapıldı.

“Erdoğan, siyasi yaşamı için savaşmaktan kaçınmıyor” başlığının kullanıldığı haberde, “Erdoğan yüreklendirilmiş bir muhalefet karşısında zorlu bir yarışa hazırlanıyor. Yaşam maliyeti krizinin şansını azalttığı düşünülüyor” yorumu yapıldı.

“SALDIRGAN TUTUMUNA DEVAM ETTİ”

Reuters’taki haberde, “20 yıllık iktidarında Erdoğan, şu ana kadar karşılaştığı en zorlu siyasi testten kurtulmak için savaşıyor” denildi.

Anketlerde kafa kafaya sonuçlar çıktığına dikkat çekilirken Erdoğan için, “Düzinelerce seçimden zafer kazanan veteran, saldırgan tutumuna devam ederek rakiplerine saldırdı. Muhalefeti depremi fırsata çevirmeye çalışmakla suçladı” yorumuna yer verildi.

Ana akım medyanın Erdoğan ve AKP ile ilgili haberlere ağırlık verdiğine ve devlet televizyonunun da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok az yer verdiğine dikkat çekildi.

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