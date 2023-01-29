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Sarı nokta için bunları mutlaka tüketin

Görme sisteminde yaşa bağlı olarak görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığı da sağlıklı beslenme ile geciktirilebilir. Bunun yolu sarı nokta oluşumunu önleyen besinlerden geçiyor. İşte o besinler:

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:19
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Sarı nokta için bunları mutlaka tüketmelisiniz

Sarı nokta için bunları mutlaka tüketin
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MISIR:
Mısır, birçok şekilde tüketilebilen bir besindir. Lezzetli bir besin kaynağı olmasının yanında görme sistemine katkısı vardır.

YUMURTA:
Yumurta mükemmel bir protein, omega 3, lutein ve E vitamini kaynağıdır. Doğada serbest gezen tavuklar, doğru miktarda lutein ve zeaksantin içerdiği bilinen en iyi yumurta kaynağıdı.

KURUYEMİŞ:
Kaju fıstığı, ceviz ve badem gibi tüm fındıklar, büyük omega-3 yağ asitleri ve vitamin kaynaklarıdır. Ayrıca gözün hücrelerini ve dokusunu koruyan lutein, zeaksantin ve E vitamini içerirler

BALIK:
Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynaklarıdır. Yağlı balıklar, bağırsaklarında ve vücut dokularında yağ bulunan balıklardır. Bu nedenle onları tüketmek daha yüksek seviyelerde omega-3 bakımından zengin balık yağı sunar. En yararlı omega-3 seviyelerini içeren balıklar tuna, somon, alabalık, orkinos, sardalye ve hamsidir.

ISPANAK:
Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan bir grup yeşil yapraklı sebzedir. Bir fincan ıspanak, görme yeteneğini iyileştirmede önemli olan yaklaşık 20.4 mg iki bileşene sahiptir. Ispanak pişirilme dışında suyu sıvı hale getirilip içecek olarak da tüketilebilir.

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