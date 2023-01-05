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Mustafa Sarıgül Sinan Ateş’in kabrini ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in kabrini ziyaret etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:32
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Sarıgül Sinan Ateş’in kabrini ziyaret etti

Mustafa Sarıgül Sinan Ateş’in kabrini ziyaret etti
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Sarıgül, Sinan Ateş’in kabrini ziyaret ettikten sonra baba Musa Ateş’e de taziyelerini iletti.

Bursa Ulu Cami önünde basına açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır.

66. MADDEYİ DEĞİŞTİRMEK, ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ 2. MADDESİNDE YER ALAN ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İFADESİNİ DE DEĞİŞTİRMEK DEMEKTİR."

Mustafa Sarıgül, “Sayın Babacan’ın anayasamızın 66. maddesini tartışmaya açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

Türkiye Değişim Partisi olarak Anayasamızın 66. maddesinin bu topraklarda yaşayan herkesi kucakladığını savunuyoruz.

Anayasamızın 66. maddesi vatandaşlığı bir ırk üzerinden tarif etmiyor.

66. maddedeki tanım, Anayasamızın değiştirilemez 2. Maddesinde geçen Atatürk milliyetçiliğine uygun bir tanımdır.

Anayasanın 66. maddesini değiştirmek, tartışmaya açmak, anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesini değiştirmeye giden yolun başlangıcıdır.

Cumhuriyetimizin temel direği bu maddelerdir. Direklerle oynamayalım.

 

 

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