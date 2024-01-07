Sarıkamış şehitleri Zigana Dağı’nda anıldı

Kaynak: İHA
Sarıkamış şehitleri Zigana Dağı’nda anıldı
Zigana Dağı’nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce asker için anma yürüyüşü düzenlendi.

Gümüşhane Zigana Dağı’nda, Sarıkamış Harekatı’nın 109. Yıl dönümünde şehit olan askerler için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Zigana Tüneli çıkışında başladı ve katılımcılar karlarla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

Anma yürüyüşüne; Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

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Yürüyüşün öncesinde katılımcılara ay yıldızlı atkı, bere ve eldiven dağıtıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu bölgede, katılımcılar 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Gümüşhane’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de yürüyüşe katılım sağladı.

Anma yürüyüşü hakkında konuşan Vali Alper Tanrısever, “Bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle yaptık. Gümüşhaneli gençlerimizle üniversitemizde okuyan kıymetli gençlerimizle 'Bu topraklarda izimiz var' diyerek hep beraber Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz; vatan sağ olsun” açıklamasını yaptı.

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