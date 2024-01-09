Sarıkamış’ta düşen çığ köy yolunu saatlerce kapattı

Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta düşen çığ köy yolunu saatlerce kapattı
Sarıkamış’ta köy yoluna çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Yoğun çalışmalar ile karlar 2 saatte temizlendi.

Kars Sarıkamış'ta kış tüm etkisini gösteriyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamyazı köyü mevkiinde etkili kar ve tipiden ötürü Çamyazı köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenilen bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'nin Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

aw116209-01.jpg

Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar bölgedeki şiddetli tipiden dolayı zaman zaman aksama yaşadı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışması neticesinde çığ kütleleri yoldan kaldırdı. 2 saat boyunca ulaşıma kapanan Çamyazı köyü yolu, çalışmaların ardından yol yeniden kullanıma açıldı.

Son Haberler
Verem arttı hastaneler böyle mesajlar atıyor Sağlık
Verem arttı hastaneler böyle mesajlar atıyor
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak Dünya
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var Gündem
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti Gündem
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti
Ziraat Bankası neden gündem oldu? Ziraat Bankası Çin’den kaynak mı aldı? Keşfet
Ziraat Bankası neden gündem oldu? Ziraat Bankası Çin’den kaynak mı aldı?
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi Gündem
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi
Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday mı oldu? Keşfet
Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday mı oldu?