Sarıkamış’ta düşen çığ köy yolunu saatlerce kapattı

Kars Sarıkamış'ta kış tüm etkisini gösteriyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamyazı köyü mevkiinde etkili kar ve tipiden ötürü Çamyazı köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenilen bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'nin Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar bölgedeki şiddetli tipiden dolayı zaman zaman aksama yaşadı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışması neticesinde çığ kütleleri yoldan kaldırdı. 2 saat boyunca ulaşıma kapanan Çamyazı köyü yolu, çalışmaların ardından yol yeniden kullanıma açıldı.