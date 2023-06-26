Sarıkamış’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Kars-Erzurum yolu Sarıkamış Aboğa köyü mevkiinde M.B. idaresindeki 06 BK 4128 plakalı otomobil ile M.E.Ö. yönetimindeki 36 AAV 331 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)