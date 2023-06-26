Sarıkamış’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sarıkamış’ta otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Kars-Erzurum yolu Sarıkamış Aboğa köyü mevkiinde M.B. idaresindeki 06 BK 4128 plakalı otomobil ile M.E.Ö. yönetimindeki 36 AAV 331 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

aw923374-01.jpgYaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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