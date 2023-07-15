Sarıkız o ilde ortaya çıktı. Zehri ile bir insanı öldürebiliyor

Elazığ’da ’et yiyen’ olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ Elazığ'da görüntülendi.

Sarıkız o ilde ortaya çıktı. Zehri ile bir insanı öldürebiliyor

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, halk arasında "et yiyen" olarak bilinen "sarıkız örümceği" görüntüledi.

Bildiği örümceklerden farklı olduğunu düşünerek örümceğin türünü merak eden vatandaş, görüntülediği türün "sarıkız örümceği" olduğunu öğrendi.

ETÇİL VE İNSANI ÖLDÜRECEK KADAR ZEHİRLİ

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

sarikiz.jpg

Öne Çıkanlar
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Yüzlerce uçuş iptal edildi, on binlerce yolcu havaalanlarını doldurdu. Avrupa’da ulaşım felç Dünya
Yüzlerce uçuş iptal edildi, on binlerce yolcu havaalanlarını doldurdu. Avrupa’da ulaşım felç
Trabzonspor Mol Fehervar ile yenişemedi Spor
Trabzonspor Mol Fehervar ile yenişemedi
Morutan Galatasaray'ı öne geçirdi Spor
Morutan Galatasaray'ı öne geçirdi
Şehit babasının hikayesini paylaştı. Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz sözleri Siyaset
Şehit babasının hikayesini paylaştı. Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz sözleri
CZN Burak babası tarafından dolandırıldı. Ünlü isme bakın kim sahip çıktı Güncel
CZN Burak babası tarafından dolandırıldı. Ünlü isme bakın kim sahip çıktı
Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi: Genç yıldıza İspanyolca öğretiyor Spor
Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi: Genç yıldıza İspanyolca öğretiyor