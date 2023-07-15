Sarıkız o ilde ortaya çıktı. Zehri ile bir insanı öldürebiliyor

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, halk arasında "et yiyen" olarak bilinen "sarıkız örümceği" görüntüledi.

Bildiği örümceklerden farklı olduğunu düşünerek örümceğin türünü merak eden vatandaş, görüntülediği türün "sarıkız örümceği" olduğunu öğrendi.

ETÇİL VE İNSANI ÖLDÜRECEK KADAR ZEHİRLİ

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.