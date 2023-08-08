Sarıklı amirale dokundu yandı

‘Sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarını sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan ve açığa alınan Albay F.K’nın davası sonuçlanmadan Yüksek Askeri Şura’da kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi.

Sarıklı amirale dokundu yandı

Kamuoyuna “sarıklı amiral” olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla yargılaması süren ve bu nedenle açığa alınan Albay F.K., hukuki süreci tamamlanmadan emekli edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, Mehmet Sarı, albay F. K., için casusluk ve emre itaatsizlik suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, savcılık ise F.K hakkında yalnızca “emre itaatsizlikte ısrar” suçlamasından soruşturma başlatmıştı. 16 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada ise duruşma savcısı tarafından esas hakkında mütalaa verildi ve Albay F.K’nin beraatı istendi. 21 Eylül’deki duruşmada beraat etmesi beklenen F.K., buna karşın son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi.

Kararı değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, aralarında kendisinin de olduğu askerlerin 2012’de Ergenekon ve Balyoz sürecinde benzer bir yöntemle tasfiye edildiklerini anımsattı.

“Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalar FETÖ orkestrasyonunda en rezil ve ahlaksız tasfiye davalarıydı” diyen Gürdeniz, şöyle konuştu:

“Benim gibi onlarca amiral ve subay 2012 şurasında TSK Personel Kanunu ve Askeri Ceza Hukuku’na tamamen aykırı şekilde tasfiye edildi. Söz konusu Yüksek Askeri Şura’da bırakın siyasileri ve orgeneralleri, görevli iki oramiral dahi tasfiyelerin hukuksuz olduğunu bildiği halde muhalefet şerhi düşmedi. Bugün de Deniz Albay F.K., hakkında beraat talep edilmişken emekli edildi. TSK’nin nitelikli personele son derece ihtiyaç duyduğu dönemde muharip bir subayın tamamlanmamış bir dava üzerinden tasfiyesi düşündürücü. Hukuk ve kamu gücünün siyasallaşması değişmemiş."

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