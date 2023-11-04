Sarılığa iyi geliyor. İşte dikkat çeken bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karahindiba bitkisi; Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklarda yarar sağlar.

KARAHİNDİBA OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir.

Yaprakları rozet eklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir.

SARILIK HASTALIĞI NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında kanda bulunan alyuvarlar yıkılıp yenilenir.

KARAHİNDİBA OTU NASIL KULLANILIR?

Karahindiba bitkisi yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren bir bitkidir. Mineraller bakımından da zengindir. Yaprakları ve köyü salataların içerisinde kullanılabilir.

Kurutulmuş hali birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.