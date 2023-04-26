Sarılığı bitiren üç bitkisel kür tarifi

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bu sağlık sorunlarından birisi olan sarılığa önerilen üç bitkisel kür tarifi dikkat çekti.

İşte üç bitkisel kür…

- Sarılık için Ayrık Otu Mucizesi

Sarılıkta ayrık otu kökünün büyük faydası bulunur. Ot tek başına kaynatılarak içebileceği gibi içerisine köpek otu, zerdeçal, deve dikeni, andız otu kökü gibi bitkiler de karıştırılabilir. Tadı acı gelirse içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

- Hepatit Sarılık için Maydanoz Limon Kürü

Saplı olarak 15-16 adet maydanoz, mutfak robotunda ve blenderda parçalanarak limon suyu ve su ile karıştırılır. Yapılan bu bitkisel kürü, sabah kahvaltılarından yarım saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. 15 gün boyunca ara vermeden tüketilmeli ve 15 günün sonunda da kısa bir ara vermelisiniz.

Detaylı bilgi için: Maydanoz Limon Kürü Yapılışı ve Faydaları, Yağ Yakan, Zayıflatan Kür

- Limon Yaprağı Karışımı

Kaynamış suyun içerisine limon yapraklarını ekleyin. Kürü 2-3 dakika daha kaynatarak büyük bir bardağa boşaltarak soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra da afiyetle tüketin.

Sarılık için evde tedavi yöntemleri uygulayacaksanız aynı zamanda domates, kekik, turp ve papaya gibi bitkisel besinleri de sık sık tüketmeye özen göstermelisiniz.

SARILIK NEDİR?

Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında kanda bulunan alyuvarlar yıkılıp yenilenir. Alyuvarlardaki bu hemoglobin maddesi yıkıldığı zaman bilirubine dönüştürülür. Bilirubin ise sarı renkli bir maddedir.

Karaciğer, bilirubinin vücuttan uzaklaştırılması ile görevlidir. Fakat bilirubin herhangi bir nedenle vücuttan yeteri kadar uzaklaştırılamazsa kan dolaşımına katılır ve cildin, mukozaların ve göz akının sarı renkte gözükmesine neden olur.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göz içi ve ciltte sarılık

-Kaşıntı

-Halsizlik/yorgunluk

-Koyulaşan idrar

-Açık renkli dışkı

-Karın ağrısı

-Kilo kaybı

-Ateş