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Sarımsak işçilerinin yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi   

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 300 TL olarak belirlendi.   

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:00
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Sarımsak işçilerinin yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi   

Sarımsak işçilerinin yevmiyesi 300 lira olarak belirlendi   
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Kastamonu’nun dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başlıyor. Taşköprü sarımsağının toprakla buluşturulmasının planladığı şu günlerde Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen başkanlığında toplantı düzenlendi.

Taşköprü Kaymakamlığı'ndaki toplantıya, Kaymakam Özen’in yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Özsoy, Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hamit Elmacı, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ve sarımsak tarlasında çalışan kadınları temsil eden ekip başkanları katıldı. 

Yapılan toplantının ardından, şubat ayı sonunda toprakla buluşturulmaya ve temmuz ayında hasadı yapılmaya başlanacak olan dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi, dikme, çapa ve çıkarma 300 TL, mağazada ayıklama ve sıvama işlemi 250 TL olarak belirlenirken, çalışma saatleri ise 08:00 ile 18:00 saatleri arası olarak sabitlendi. 

Kaymakam Özen, yeni başlayacak sarımsak sezonunun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. (İHA)                                      

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