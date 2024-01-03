Antibiyotik bakımından zengin olduğu söylenen sarımsaklı süt grip enfeksiyonlarından korunmak için tüketilmesi tavsiye ediliyor. Üstelik sarımsaklı sütü evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, sarımsaklı sütün faydaları neler? Sarımsaklı süt nasıl yapılır?

Sarımsaklı süt soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltmaktadır. İşte sarımsaklı süt tarifi…

SARIMSAKLI SÜT FAYDALARI NELER?

- Sarımsaklı süt zatürreye iyi gelmektedir.

- Sarımsaklı süt kalp damar sorunlarını tedavi etmektedir.

- Sarımsaklı süt uykusuzluk sorunlarına iyi gelir.

- Sarımsaklı süt kolesterolü düşürür.

- Sarımsaklı süt kabızlık ve şişkinlik sorunlarına iyi gelir.

- Sarımsaklı süt bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip riskini azaltır.

- Sarımsaklı süt diyabet kontrolüne yardımcı olmaktadır.

SARIMSAKLI SÜT NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 500 ml süt

- 10 diş sarımsak

- 3 çorba kaşığı bal

- 250 ml su

Tencereye su, süt ve sarımsak ekleyin.

Sarımsaklı sütü orta ateşte sürekli karıştırın.

Daha sonra ılıyan süte bal eklenerek soğumaya bırakılır.