Sarıyer'de boğazını sıktığı köpeği ısrarla takip eden sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası

Maden Mahallesi'nde 27 Kasım 2022 günü gece saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda Enes Çağrı Kokucu (30), üzerine çıktığı köpeğin boğazını sıktı. Kokucu, kendinden uzaklaşmaya çalışan köpeği yüksekten aşağıya bırakıp, ısrarla takip ederek eylemlerine devam etti.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Olayın çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak tepki çekti. Bunun üzerine polis tarafından yakalanan Enes Çağrı Kokucu, adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha sonra yoğun ve acı verici eylemlerini içerir yeni kamera görüntüleri ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınan Kokucu, bu kez tutuklandı. Kokucu, mahkeme aşamasında tutukluluğa yapılan itiraz sonucu üst mahkeme kararıyla tahliye edildi.

İLK DURUŞMADA CEZA

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Enes Çağrı Kokucu, "Evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü "Suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, köpeğin Sarıyer Belediyesi tarafından koruma altına alındığı aktarıldı. Sanığın savunmasında alkollü olduğunu ve olay nedeniyle pişman olduğunu beyan ettiği anlatılan iddianamede ancak iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisinde suç işlendiğinde bu durumun ceza sorumluluğunu azaltan ya da kaldıran bir durum olmadığı kaydedildi. Görüntülerden sanığın köpeğin üstüne çıkıp boğazını sıkması, yüksekten aşağıya atması, köpek yaralı halde kendisinden uzaklaşmaya çalışsa da ısrarla takip ederek eylemlerine devam ettiği belirtildi. İddianamede, sanığın kastının hayvanı öldürmeye yönelik olduğu ancak civarda yaşayan duyarlı insanların tepki göstermesi ve saksı fırlatmaları nedeniyle tamamlanamayan eylemin teşebbüs aşamasında ve suçüstü hali çerçevesinde kaldığı aktarıldı. İddianamede sanık Enes Çağrı Kokucu'nun "Evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etme" 3 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. (DHA)