Sarıyer'de huzurevinde çıkan yangın söndürüldü

Olay, Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi’nde meydana geldi. 2 katlı huzurevinin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Huzurevinde kalan 115 kişi ise güvenlik önlemi olarak dışarı çıkarıldı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir huzurevi sakini, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından huzurevi sakinleri yeniden odalarına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.