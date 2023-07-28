Sarıyer'de huzurevinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İzzet Baysal Huzurevi’nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 115 kişinin kaldığı huzurevi boşaltılmış ve 1 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını sabah saatlerinde söndürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: AA
Sarıyer'de huzurevinde çıkan yangın söndürüldü

Olay, Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi’nde meydana geldi. 2 katlı huzurevinin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Huzurevinde kalan 115 kişi ise güvenlik önlemi olarak dışarı çıkarıldı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir huzurevi sakini, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından huzurevi sakinleri yeniden odalarına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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