Sarıyer'de kamyon devrildi. Kasasındaki pres makinesi yola savruldu. Hidrolik yağ otoyola aktı

Kaynak: DHA
Sarıyer'de kamyon devrildi. Kasasındaki pres makinesi yola savruldu. Hidrolik yağ otoyola aktı
Sarıyer’de yokuştan çıkan kamyon virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kasadaki hidrolik pres makinesinin kaymasıyla kamyon devrildi. Kasadan yola savrulan pres makinesi arkadan gelen otomobilin kaportasına çarparak yere düştü.

Sarıyer’in İstinye Katar Caddesi’nde saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, hidrolik pres makinesi taşıyan 34 TA 6826 plakalı kamyonla Maslak yönünde seyir halinde giden Mustafa Kemal Ün, İstinye Caddesi’nden Katar Caddesi’ne doğru yöneldi.

sariyerde-kamyon-devrildi-kasasindaki-20000-3.jpg

KAMYON DEVRİLDİ PRES MAKİNESİ YOLA SAVRULDU

Ün, yokuştan çıktığı esnada virajı alamayarak kamyonun kontrolünü kaybetti. Kasaya sabitlenmediği belirlenen pres makinesinin kayması üzerine, kamyon devrildi. Sabitlenmeyen pres makinesi ise, kasadan yola doğru savruldu.

Bu esnada arkadan gelen otomobil sürücüsü, yola savrulan makineye çarpmamak için frene bastı. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen pres makinesi otomobilin kaportasına çarparak yere düştü. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, pres makinesinden sızan yağ yola döküldü.

sariyerde-kamyon-devrildi-kasasindaki-20000-1.jpg

HİDROLİK YAĞ YOLA DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri yola dökülen hidrolik yağın kazaya sebep olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İstinye-Maslak yönü polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı; caddede trafik yoğunluğu arttı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla yağın üzerine kum döktü.

Son Haberler
Fenerbahçe'de son dakika. İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fenerbahçe'de son dakika. İsmail Kartal'dan flaş karar
Emziren annelerde kanser riski olur mu Sağlık
Emziren annelerde kanser riski olur mu
Acın Ilıcalı Pique transferini duyurdu. Barcelona efsanesi formayla pozunu verdi Spor
Acın Ilıcalı Pique transferini duyurdu. Barcelona efsanesi formayla pozunu verdi
Kahve ve çay balla içilirse ne olur Sağlık
Kahve ve çay balla içilirse ne olur
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek? Gündem
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek?
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz Sağlık
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz
Şekeri olan bulgur yemeli mi Sağlık
Şekeri olan bulgur yemeli mi