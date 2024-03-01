Sarıyer'de kamyon devrildi. Kasasındaki pres makinesi yola savruldu. Hidrolik yağ otoyola aktı

Sarıyer’in İstinye Katar Caddesi’nde saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, hidrolik pres makinesi taşıyan 34 TA 6826 plakalı kamyonla Maslak yönünde seyir halinde giden Mustafa Kemal Ün, İstinye Caddesi’nden Katar Caddesi’ne doğru yöneldi.

KAMYON DEVRİLDİ PRES MAKİNESİ YOLA SAVRULDU

Ün, yokuştan çıktığı esnada virajı alamayarak kamyonun kontrolünü kaybetti. Kasaya sabitlenmediği belirlenen pres makinesinin kayması üzerine, kamyon devrildi. Sabitlenmeyen pres makinesi ise, kasadan yola doğru savruldu.

Bu esnada arkadan gelen otomobil sürücüsü, yola savrulan makineye çarpmamak için frene bastı. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen pres makinesi otomobilin kaportasına çarparak yere düştü. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, pres makinesinden sızan yağ yola döküldü.

HİDROLİK YAĞ YOLA DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri yola dökülen hidrolik yağın kazaya sebep olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İstinye-Maslak yönü polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı; caddede trafik yoğunluğu arttı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla yağın üzerine kum döktü.