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Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıyer Maden'de kar yağışından dolayı bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:54
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Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor

Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor
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İHA'nın haberine göre, İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Sarıyer Maden'de öğle saatlerinden itibaren kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatılarında ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

Kar yağışından dolayı büyük mutluluk duyan Murat Aydoğdu, ‘’Elli beş yaşındayım ama çocuklar gibi mutluyum. Gökyüzüne bakmaktan, ‘ne zaman yağacak’ diye beklerken 1985-86 yıllarındaki karın ayak izlerini hisseder gibiyiz. İnşallah doğaya, tabiata, memleketimize bol bol yağar. Hem çocuklar eğlenir hem de biz eğleniriz, suyumuz olur. Mevlam veriyor, gerçekten çok mutluyuz” dedi.

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