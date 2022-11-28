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Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı

Sarıyer'de iddiaya göre bir köpeği öldürmeye teşebbüs eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, olayın görüntüleri büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 23:14
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Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı

Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 03.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde bir kişinin köpeği boğmaya çalıştığı ihbarını alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı.

Bölgede ekiplerce yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Bunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahında güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yapılan görüntü analizlerinden saldırganın eşkali belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese girdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, E.Ç.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı serbest bırakıldı

Yakalanarak emniyete götürülen şüpheli E.Ç.K., hakkında “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet” suçundan işlem yapılarak, aynı günün sabahında adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların "bırak" çağrılarına rağmen köpeğe yönelik hareketlerini devam ettiren zanlının "Kameraya al" sözlerinden bir süre sonra köpeği bıraktığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler de çığ gibi büyüdü.

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