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  • Ne oldu bu topluma. Biri köpeği boğmak istedi. Diğeri boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Ne oldu bu topluma. Biri köpeği boğmak istedi. Diğeri boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Hayvana şiddetin önüne geçilemiyor! Konya’da biri köpeğin kafasına kürekle vurarak öldürdü. İstanbul'da bir başkası köpeği boğmaya çalıştı! Bugün bir boğanın balyozla öldürüldüğü görüntüler de şok etti. Haberleri okuyanlar 'ne oluyor bu topluma' demekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:20
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Ne oldu bu topluma. Mardin'de keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü. Sarıyer'de köpeğin üstüne oturarak boğmak istedi

Ne oldu bu topluma. Biri köpeği boğmak istedi. Diğeri boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
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Mardin Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Harekete geçen polis, görüntülerin Hocaköy Mahallesi'nde kaydedildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

KONYA’DA KÜREKLE ÖLDÜRDÜ, İSTANBUL’DA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Konya AKP'li Belediye'ye ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin, elindeki kürekle bir köpeğin kafasına kürekle vurup öldürdüğü görüntüler infial yaratmıştı.

Bu sabah da Sosyal medyada Rabia Öztürk adlı kullanıcı "Bu adam dün gece Sarıyer’de bir sokak köpeğini elleriyle boğmaya çalışıyor. Çok tepki gelince bırakıp kaçıyor. Sarıyer Belediyesi bu kişinin tespit edilip, cezasını çekmesini istiyoruz. Konunun takipçisiyiz" diyerek o anlara ait videoyu paylaştı.

Görüntülerin ardından yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Yurttas
28.11.2022 17:26
Soralim bunlara kesin "Müslümanım" derler.Seni beni sorgularlar.  
 
1950
28.11.2022 17:07
Olan akp-MHP birliğinin ülke insanını Zıvanadan çıkarması  
 
Zebani
28.11.2022 17:03
Allah'ınızdan bulun!  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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