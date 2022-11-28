Ne oldu bu topluma. Biri köpeği boğmak istedi. Diğeri boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Mardin Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Harekete geçen polis, görüntülerin Hocaköy Mahallesi'nde kaydedildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

KONYA’DA KÜREKLE ÖLDÜRDÜ, İSTANBUL’DA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Konya AKP'li Belediye'ye ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin, elindeki kürekle bir köpeğin kafasına kürekle vurup öldürdüğü görüntüler infial yaratmıştı.

Bu sabah da Sosyal medyada Rabia Öztürk adlı kullanıcı "Bu adam dün gece Sarıyer’de bir sokak köpeğini elleriyle boğmaya çalışıyor. Çok tepki gelince bırakıp kaçıyor. Sarıyer Belediyesi bu kişinin tespit edilip, cezasını çekmesini istiyoruz. Konunun takipçisiyiz" diyerek o anlara ait videoyu paylaştı.

Görüntülerin ardından yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı