Şarj etmeyen kabloyu jet gibi çalıştırma tüyosu. Ömrünü aylarca uzatıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Şarj etmeyen kabloyu jet gibi çalıştırma tüyosu. Ömrünü aylarca uzatıyor
Şarj kablolarımız zamanla aşınabilir ve şarj etmekte sorunlar yaşayabilir. Neyse ki, bozulan kabloları onarmanın pratik bir yolu var, böylece hemen yeni bir kablo almak zorunda kalmayız.

Eğer şarj kablonuz yıpranmış veya kopmuşsa, güvenlik açısından mutlaka yenisiyle değiştirmelisiniz.

Ancak, ara sıra yaşanan temassızlık problemlerini çözmenin çeşitli yöntemleri mevcut.

Telefon şarjları, bazen temassızlık sorunlarına yol açabilir.

Bu, bataryaya zarar verebilir, pil ömrünü kısaltabilir ve cihazın performansını düşürebilir.

Onarım için gerekenler ise basit: Bir kalem yayı ve ısıyla daralan tüp.

Eğer şarj aletinizde kopma veya temassızlık gibi sorunlar varsa, telefonunuza zarar vermemek adına dikkatli olmalısınız.

Pratik gibi görünen ancak aslında daha fazla soruna yol açabilecek hatalardan kaçınmak önemlidir.

Aşağıdaki ipuçlarını kullanarak şarj kablonuzun ömrünü uzatabilirsiniz.

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Bant Yöntemi:

Şarj kablonuzun uç kısmında bir bükülme olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bükülme varsa, elektrik bandı kullanarak onarabilirsiniz.

Yıpranmış veya bükülmüş bölgeyi bandın etrafına sarın.

Ancak, elektrik çarpması riskine karşı, işlemi yaparken kabloyu çıplak elle tutmaktan kaçının.

Kalem Yayı:

Kalem yayını, kabloda aşınma başladığında kullanabilirsiniz.

Yayı, kablonun açıkta kalan kısmına yerleştirin ve etrafına sarın.

Yayın yerinde kalması için, yıpranmış bölgenin üzerine ısıyla daralan bir tüp takın.

Kopuk şarj aletlerini tamir etmek her zaman mümkün olmayabilir, fakat bu yöntemlerle kablolarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Yine de, uzun vadede yeni bir kablo almak en iyisi olacaktır.

Ancak bu yöntemlerle, en azından geçici bir süre için temassızlık sorununu çözebilirsiniz.

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