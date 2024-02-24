Şarjda bıraktığı cep telefonundan çıkan yangın evi kül etti

Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede alevlenerek büyüyen yangına ilk müdahaleyi yakındaki vatandaşlar yaptı. Yangın sırasında evin içerisinde bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımıyla evin dışına çıkartıldı. Çok sürmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangın sırasında evin içerisinde olan 2 kişi de kontrolleri yapılmak için hastaneye kaldırıldı.

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Yapılan inceleme neticesinde, yangının şarjda bırakılan cep telefonu kaynaklı çıktığı tespit edildi.