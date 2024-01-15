Şarjı en uzun giden Android telefonlar açıklandı. Listeyi bir marka kapladı

En iyi akıllı telefonları belirlemek için çeşitli testler gerçekleştiren DXOMARK bu kez de şarjı en uzun süre kullanılabilen akıllı telefonların bir listesini çıkardı.

Listedeki kriterlerde cihazların kullanım süresi, şarj olması için gereken zaman, şarj seviyesine göre sunduğu performans gibi önemli noktalar göz önünde bulunduruldu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ MARKA VAR?

Söz konusu liste incelendiğinde birinci sırada 2023’te piyasaya sürülen Honor Magic5 Lite 5G yer aldı.

İkinci sırada ise yine Honor markasının X7b modeli bulunuyordu. Üçüncü sırada Honor cihazları takip eden bir Oppo cihaz yer aldı.

Bu listeyi Honor Magic6 Lite (5300 mAh), Honor X7a ve Realme GT Neo 5 (240W) modelleri takip etti. Şarjı en uzun giden Android telefonlar şöyle listelendi:

Listede en çok Honor markasının yer alması detayı dikkatlerden kaçmadı.