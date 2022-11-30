30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı: Biri şuna bir şey söylesin...

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı: Biri şuna bir şey söylesin...

Katıldığı bir davetten paylaşım yapan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, tercih ettiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti. Siyah file bir bluz ve etek giyen Tilki'nin iç çamaşırlarının görünmesi, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcıya olumsuz tepkiler yağdı

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:01
Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilkinin paylaşımları gündem olamaya devam ediyor. İç çamaşırlı son paylaşımına tepki yağdı.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı: Biri şuna bir şey söylesin...
+
Aa
-

İç çamaşırlı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, bir takipçisinden gelen yorum üzerine tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Tilki, klibini izleyen takipçisinin "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yorumuna kayıtsız kalmamıştı

"HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM TACİZLERİN DEVAMI GİBİ..."
Tilki, söz konusu yoruma şöyle karşılık vermişti: "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep"

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DAVETE KATILDI
Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan Tilki, bu akşam bir davete iç çamaşırıyla katıldı. Davetten paylaşım yapmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki şarkıcıya, iç çamaşırıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak tepki yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biri şuna bu kıyafetleri çeyizine koymasını ve sadece evin içinde erkek arkadaşı için giymesini söylesin artık, lütfen. Sapıttı iyice! Ya Allah aşkına bunu kimse savunmasın, korkarım yakında ayıp filmleri çıkacak" yorumunda bulundu.

İşte Aleyna'ya gelen tepki yorumlarından bazıları...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
3
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
7
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.