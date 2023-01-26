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Aleyna Tilki'nin tangalı pozları sosyal medyayı ikiye böldü

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar ile sosyal medyayı ikiye böldü. şARKICININ pozlara binlerce beğeni gelirken, bazı takipçileri fotoğrafı uygun bulmadı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:05
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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaştığı pozlar takipçilerin ikiye böldü.

Aleyna Tilki'nin tangalı pozları sosyal medyayı ikiye böldü
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı tangalı fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı.

Aleyna Tilki’nin Instagram hesabından yayınladığı pozlarda iç çamaşırının da gözüktüğü fark edildi.

Söz konusu pozlar sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alırken Tilki’nin takipçileri ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Aleyna Tilki ise iç çamaşırlı fotoğrafının altında “İçimdeki hayvansal içgüdü” notunu ekledi.

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