Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Dipsiz Kuyu', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu defa Instagram hesabından hayranlarını üzecek bir haber verdi.

"SES TELLERİM YIRTILMIŞ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" diye yazdı.

Yaptığı açıklamaya devam eden genç şarkıcı, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" ifadelerini kullandı.