15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak hastalığından bahsetti. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 00:07
Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilki Instagram üzerinden hayranlarını üzecek haberi verdi

Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
+
Aa
-

'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Dipsiz Kuyu', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu defa Instagram hesabından hayranlarını üzecek bir haber verdi.

"SES TELLERİM YIRTILMIŞ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" diye yazdı.

Yaptığı açıklamaya devam eden genç şarkıcı, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
3
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
7
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.