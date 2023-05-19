Şarkıcı Ayhan Aşan ameliyat olduğunu açıkladı

Şarkıcı Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan ile birlikte Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, ameliyat olduğunu açıklayarak; "Ani bir ameliyat oldu, beklemediğim bir şeydi" dedi.

Şarkıcı Ayhan Aşan ameliyat olduğunu açıkladı

Şarkıcı Ayhan Aşan, eşi Ayla Aşan'la Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

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Tiroid ameliyatı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm.'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık" dedi. Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu" yanıtını verdi.

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"ESKİ EŞİMİ KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİM"

Yeni şarkısında eşi Ayla Aşan'la kamera karşısına geçtiğini belirten şarkıcı, "Aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor" yanıtını verdi. Aşan, eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Aşan, "En büyük oğlum otizimli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu arayı kapatıyoruz" dedi.

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"SANATÇI ORTADA OLMALI..."

Sanatçıların siyasete girmemesi gerektiğini söyleyen Aşan, "Sanatçıların siyasete buluşması taraftarı değilim. Bazıları özellikle siyasetin içine girmeyi uygun görüyorlar. Ya işini yap ya da siyaset... Sanatçı ortada olmalı... Bana siyasi partilerden, şarkı yazmam için teklifler geldi. Sanatım devam ettiği için, kabul etmedim. Milletvekili adaylığı teklifi de geldi ama kabul etmedim. Sanatın içindeyken, siyaseti düşünemem" şeklinde konuştu.

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"SİYASETİN İÇİNE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Şarkıcı, "Yazın sahne planlarınız nasıl?" sorusuna, "Siyasetin içinde olmadığım için belediyenin halk konserlerinde çok çıkamıyorum. Siyasetin içine girmek istemiyorum. Konserlerimiz o yüzden daha az oluyor. Daha çok düğünler oluyor. Taverna mantığından geldiğim için bizi düğünler daha ön plana çıkarıyor" cevabını verdi.

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