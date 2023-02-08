Şarkıcı Aylin Coşkun'dan yardım çağrısı: 3 kişiler, duvara vuruyorlar, ölüme bırakmayın

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından büyük 10 ilde yıkım yaşandı. Bu illerden Adıyaman'da enkaz altındaki yakınlarından ses aldıklarını duyuran Aylin Coşkun yardım istedi.
Yardım çağrısını enkazın görüntüleri ile sosyal medyadan duyuran şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Paylaşın yakınlarımızdan az önce ses aldık iş makinesi lazım 3 kişiler 3 gün oldu yardım gitmedi. Duvara vuruyorlar ölüme bırakmayın yaaaa😢 paylaşın hocaömer mahallesi 212. Sok no 17 merkez adıyaman"
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