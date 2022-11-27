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Mehmet Dinçerler yanındaki gizemli kadının kim olduğunu ilk kez açıkladı

Hadise ile olaylı boşanma aşamasıyla günlerce gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler bir mekan çıkışı görüntülendi. Dinçerler, yanındaki gizemli kadın ise merak konusu oldu

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:08
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Şarkıcı Hadise ile 6 ay evli kaldıktan sonra ayrılan Mehmet Dinçerler gece hayatına çok hızlı dönüş yaptı

Mehmet Dinçerler yanındaki gizemli kadının kim olduğunu ilk kez açıkladı
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Büyük bir aşkla 30 Nisan’da Hadise ile evlenen, 30 Eylül’de de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler gece hayatına hızla dönüş yaptı. 

Bir mekanda 2 kadınla görüntülenen Dinçerler'in yanındaki gizemli kadın merak konusu oldu. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim konuya açıklık getirdi. 

Dinçerler, "Yanımdaki avukatım ve çok da yakın arkadaşım" dedi.

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