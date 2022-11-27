Mehmet Dinçerler yanındaki gizemli kadının kim olduğunu ilk kez açıkladı

Büyük bir aşkla 30 Nisan’da Hadise ile evlenen, 30 Eylül’de de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler gece hayatına hızla dönüş yaptı.

Bir mekanda 2 kadınla görüntülenen Dinçerler'in yanındaki gizemli kadın merak konusu oldu. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim konuya açıklık getirdi.

Dinçerler, "Yanımdaki avukatım ve çok da yakın arkadaşım" dedi.