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Ozan Doğulu ve sevgilisinin boyları herkesi güldürdü

Ozan doğulu ile Her Aslan çiftinin arasındaki boy farkı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 07:36
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şarkıcı Kenen Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun sevgiliisi Hera Aslan ile arasındaki boy farkı gündem oldu

Ozan Doğulu ve sevgilisinin boyları herkesi güldürdü
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun kardeşi DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan’ın yan yana gelerek fotoğraf çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doğulu ile Aslan’ın arasındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı. Doğulu'nun, Hera Aslan'ın yanında sadece omzuna kadar geldiği görüldü. Ozan Doğulu ile sevgilisinin boyları sosyal medyada dalga konusu oldu.

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dindar
28.12.2022 08:58
onlar birbirlerini sevdiklerini için değil, birbirlerinden faydalanmak için bir aradalar. Batılı bir zihin yapısına dayanan bu tür birliktelikler artık yaygın. Şaşıracak ne var bunda?  
 
Abuzittin
28.12.2022 08:35
napolyon ne demiş? para para para  
 
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