Ozan Doğulu ve sevgilisinin boyları herkesi güldürdü

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun kardeşi DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan’ın yan yana gelerek fotoğraf çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doğulu ile Aslan’ın arasındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı. Doğulu'nun, Hera Aslan'ın yanında sadece omzuna kadar geldiği görüldü. Ozan Doğulu ile sevgilisinin boyları sosyal medyada dalga konusu oldu.