Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası patladı

Fenerbahçe’de bir süredir başkanlık seçimlerinden başka bir şey konuşulmuyor. Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe’de Ali Koç bir dönem daha devam edebilmek için başkanlık yarışında aday olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Ali Koç’un aday olmaması halinde hazır bir yönetim ile başkanlık için hazır olduğunu belirten Saadettin Saran, Ali Koç’un adaylığını açıklaması ile başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Saran’ın bu hamlesinin ardından tüm gözler Fenerbahçe’nin uzun yıllar başkanlığını yapan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Aziz Yıldırım cephesinden başkanlık için yeni bir adım geldi.

SON KARARINI VERDİ

Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalinin matematiksel olarak bitmesinin ardından adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Listesini belirleyen Aziz Yıldırım'ın bir süredir de çalışmalarını yaptığı ve projelerini hazırladığı öğrenildi.

TARAFTARDAN DESTEK

Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Ali Koç yönetimine istifa çağrısında bulunurken öte yandan Aziz Yıldırım lehine tezahürat etti.