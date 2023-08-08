Şarkıcı Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı

90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan sosyal medya hesabında 'Doğalım' diye estetikli kişileri tiye aldı. Ünlü şarkıcı kendisinde estetik efekti yaparak konuştu.

Şarkıcı Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı.

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Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

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Kendisini videoya alan Nadide Sultan şu ifadelere yer verdi: Ben kayıtta mıyız anlayamıyorum çünkü bazen gözlerimi kırptığımda lensim kayıyor. Dudaklarımı da çok kapatamıyorum ama bu doğallığı yakalayamıyorlar. Herkes bu doğallığı yakalayamıyor. Saçlarım mesela doğal rengi buydu ben çocukken. Dudaklarımı hissetmiyorum. Biraz salya da akıtıyor ama olsun güzelliğim doğal.

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