Şarkıcı Sinan Akçıl yangın faciasının yaşandığı gece kulübü ile ilgili ‘İhmali olan cezasını çeksin’ dedi ve ekledi. "Orada klip çekmiştim"

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Şarkıcı Sinan Akçıl yangın faciasının yaşandığı gece kulübü ile ilgili ‘İhmali olan cezasını çeksin’ dedi ve ekledi. "Orada klip çekmiştim"
Şarkıcı Sinan Akçıl, İstanbul'da yaşanan yangın faciasıyla ilgili paylaşım yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında birçok vatandaş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

"DAHA ÖNCE KLİP ÇEKMİŞTİM"

Yaşanan bu acı olaydan sonra şarkıcı Sinan Akçıl'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Akçıl, daha önce orada klip çektiğini söyledi.

Akçıl, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Yazık... Daha önce klip çektiğim ünlü bir bir gece kulübünde şimdilik 27 canımızı kaybettik. İhmali olan kim varsa cezasını çeker, İnşallah! Başımız sağolsun."

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