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TIR ile otomobil kavşakta çarpıştı

Sivas Şarkışla ilçesinde tır ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 00:43
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Şarkışla’da tır ile otomobil çarpıştı

TIR ile otomobil kavşakta çarpıştı
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(İHA) Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Altınyayla Pınarbaşı Kavşağında meydana geldi. H.P. (48) idaresindeki 58 ABN 709 plakalı Volkswagen marka otomobil ile yabancı uyruklu H.I. (24) idaresindeki yabancı plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada tır sürücüsü H.I. ve otomobilde bulunan M.U. (16) ile S.Ü.P. (17) yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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