Sarmaşık otu bronşite birebir iyi geliyor

Soğuk algınlığı ve bronşit için bire bir katkı sağlayan sarmaşık otunun faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Sarmaşık otu bronşite birebir iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti.

Sarmaşık otu, soğuk algınlığı bronşit için bire bir katkı sağlıyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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