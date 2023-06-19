Sarmaşık otu kansere iyi geliyor

Ölümcül olduğu bilinen kansere iyi gelen sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti. Sarmaşık otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Sarmaşık otu kansere iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti.

KANSERE BÖYLE İYİ GELİYOR

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Lösemi ile beraber birçok değişik kanser türüne karşı hastalıklı hücreleri iyileştirme konusunda etkilidir.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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