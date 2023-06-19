Sarmaşık otu diş ağrılarını kesiyor. Günde 3-4 sefer yapın

Diş ağrılarına iyi gelen sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti. Sarmaşık otuyla ilgili detaylar…

Sarmaşık otu diş ağrılarını kesiyor. Günde 3-4 sefer yapın

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Diş ağrılarına iyi gelen sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti. Sarmaşık otuyla ilgili detaylar…

DİŞ AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Sarmaşık otunu gün içerisinde 3 veya 4 kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir.

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SARMAŞIK OTU NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; tırmanıcı ye il odunsu bir bitkidir. Meyvesi etli, yuvarlak ve üzümsüdür. Yurdumuzda; adi sarmaşık ve kafkas sarmaşığı olmak üzere 2 çeşidi vardır.

Yaprak ve meyvelerinde heederin denilen zehirli bir madde vardır.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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