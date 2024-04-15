Sarp Sınır Kapısı bayram yoğunluğu: 183 bin 51 yolcu geçti

Kaynak: AA
Sarp Sınır Kapısı bayram yoğunluğu: 183 bin 51 yolcu geçti
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

6-14 Nisan tarihleri arasında, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinden ve Türkiye’nin diğer illerinden gelen vatandaşlar, kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan’da bayram tatilini geçirmek için Sarp Sınır Kapısı’nı kullandılar.

Bu süre zarfında, 92.308 kişi sınırı terk ederken, 90.743 kişi Türkiye’ye giriş yaptı. Yolcuların 116.671’i Türk vatandaşı, 66.380’i ise yabancı uyruklu kişilerden oluşuyordu.

Araç trafiği açısından, otobüs, minibüs ve otomobil kategorisinde 14.406 araç giriş, 16.423 araç çıkış yaparken; toplamda 30.829 araç sınır kapısından geçti. Tır ve kamyon kategorisinde ise 4.185 araç giriş, 5.128 araç çıkış yaparak toplamda 9.313 araç gümrükten geçiş gerçekleştirdi.

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