Satın aldıkları depoda buldukları terk edilmiş araca paha biçilemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Satın aldıkları depoda buldukları terk edilmiş araca paha biçilemiyor

Bir grup alıcı, satın aldıkları depoda terk edilmiş bir Ferrari 512 BB buldu. Bu klasik araca paha biçilemiyor.

Bir grup otomobil tutkunu, satın aldıkları depoda beklenmedik bir hazineye rastladı: Terk edilmiş bir Ferrari 512 BB. Klasik otomobil dünyasında efsanevi bir yere sahip olan bu aracın bulunması, otomobil severler arasında büyük heyecan yarattı.

Ferrari 512 BB, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında üretilen, markanın en ikonik modellerinden biri olarak biliniyor. Bu model, Ferrari’nin V12 motoru ve etkileyici tasarımı ile tanınıyor. Depoda bulunan araç, yıllardır terk edilmiş olmasına rağmen, oldukça iyi bir durumda olduğu görüldü.

Son Haberler
81 ilde tapu için bir devir kapandı. Ev ve arsa sahipleri dikkat Ekonomi
81 ilde tapu için bir devir kapandı. Ev ve arsa sahipleri dikkat
Yangına giden itfaiye tankeri şarampole devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Yangına giden itfaiye tankeri şarampole devrildi: 1 yaralı
Klima şikayeti üzerine gelen usta karşılaştığı manzaraya şok oldu Video
Klima şikayeti üzerine gelen usta karşılaştığı manzaraya şok oldu
Bir vatandaş yabancı plakalı aracın kaldırıma park edilmesine tepki gösterid Video
Bir vatandaş yabancı plakalı aracın kaldırıma park edilmesine tepki gösterid
Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi
Barınaktan sahiplenilen köpeğin yeni evine girdiği anlar duygulandırdı Video
Barınaktan sahiplenilen köpeğin yeni evine girdiği anlar duygulandırdı
12 yaşındaki Eymen ve kuzenlerinin kahramanlığı Video
12 yaşındaki Eymen ve kuzenlerinin kahramanlığı