Satın aldıkları depoda buldukları terk edilmiş araca paha biçilemiyor

Bir grup otomobil tutkunu, satın aldıkları depoda beklenmedik bir hazineye rastladı: Terk edilmiş bir Ferrari 512 BB. Klasik otomobil dünyasında efsanevi bir yere sahip olan bu aracın bulunması, otomobil severler arasında büyük heyecan yarattı.

Ferrari 512 BB, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında üretilen, markanın en ikonik modellerinden biri olarak biliniyor. Bu model, Ferrari’nin V12 motoru ve etkileyici tasarımı ile tanınıyor. Depoda bulunan araç, yıllardır terk edilmiş olmasına rağmen, oldukça iyi bir durumda olduğu görüldü.