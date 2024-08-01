Balmumu heykelinin gerçekçiliği gençleri şaşkına çevirdi

Malatya’da genç bir grup, balmumu heykelinin gerçekçiliği karşısında ne yapacağını bilemedi. Heykelin bir insan kadar gerçekçi olması, gençleri şaşkına çevirdi ve bu ilginç anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar. Paylaşılan video, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak büyük ilgi gördü. Videoda, gençlerin heykelin yanına yaklaşarak “Teyze, abla, bak bak model sanıyor kendini…” gibi esprili yorumlar yaptığı görülüyor. Heykelin gerçeğe yakın detayları, gençlerin onu bir insan sanmasına yol açtı. Videoda, gençlerin şaşkınlığı ve heyecanı açıkça görülüyor.