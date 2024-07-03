Satışların azalması telefon fiyatlarını düşürdü

Bazı telefon modellerindeki fiyat indirimi 4 bin liraya kadar ulaştı. Hem ikinci el hem de sıfır telefon fiyatlarında yapılan bu indirimlerle esnaf, müşteri geri kazanmayı hedefliyor.

Eskişehir'deki telefoncu esnafından Yiğit Aytekin, son dönemlerde telefon fiyatlarında genel bir düşüş yaşandığını belirtti. Aytekin, "Bu düşüş modelden modele değişmekle birlikte 500 ila 4 bin lira arasında. Yüksek modellerde ortalama 2 bin lira fiyat düşüşleri mevcut. Sadece ikinci ellerde değil, sıfır telefonlarda da fiyatlar düşüyor. Zincir marketlerde fiyatlar düştüğünde, yerel satışlarda da fiyatlar azalıyor," dedi.

Aytekin ayrıca, son dönemlerde genel olarak her sektörde durgunluk olduğunu ve işlerin geçtiğimiz yıla göre yarı yarıya düştüğünü vurguladı. "Geçen yılla bu yıl haziran ayı girişlerimiz bambaşka. İşleri yüzde 50'lik oranla kıyaslamak bile az kalır. Ancak biz yine de iyi olacak diye bekliyoruz. Fiyatlar şimdilik daha fazla düşmez. Üreticinin fiyatları düşürmesi lazım," ifadelerini kullandı.

Eskişehir'deki telefoncu esnafı, uygun fiyat politikaları ile müşteri geri kazanmayı amaçlıyor. Sezonun ilerleyen günleri için umutlu olan esnaf, işlerinin tekrar hareketlenmesini bekliyor. İndirimlerin etkili olup olmayacağı ve talebin ne kadar artacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Telefoncu esnafının bu stratejik hamlesi, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de tüketicilere daha uygun fiyatlarla telefon sahibi olma imkânı sunacak.