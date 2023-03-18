Savaş Çolakoğlu: Emek hırsızlığının olduğu bir olayla karşı karşıya geldik

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çolakoğlu, Gençlerbirliği'nin 100 yıllık bir kulüp olduğunu belirterek, "Hakem hatalarının bir takımın kaderiyle ne kadar oynayabileceğini hep birlikte gördük. Bu maça her iki takım da kazanmak arzusuyla çıkmıştı. Bir tarafta şampiyon olmak için çaba sarf eden bir takım, diğer tarafta da kümede kalmak ve hak ettiği yeri elde etmek için çaba sarf eden bir takımın mücadelesi vardı. Maçı yönetenlerin iyi olması gerektiği bir yerde, emek hırsızlığının olduğu bir olayla karşı karşıya geldik. Hakemin önünde gerçekleşen bir ikili mücadele sonucu gol attık ama VAR incelemesiyle golümüz iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Sadece VAR incelemesinin yaklaşık 4 dakika sürdüğünü vurgulayan Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Maçın sonuna 5 dakika uzatma veriyor. Oyuncu değişiklileri oldu. En az 10 dakika uzaması gerekirdi. Bu 5 dakikada da duraklamalar oldu. Bunların hiçbirini dikkate almıyorsunuz ve maçı bu şekilde sonlandırıyorsunuz. Gençlerbirliği’nin kurulduğu günden itibaren önemsediği kurallardan bir tanesi de dürüst olmak ve etik kurallara göre hareket etmektir. Biz hiçbir zaman başka şekilde açıklamalar yapmadık. Türk futboluna katkılar sunan bir kulüp olma yolunda ilerlerdik ama gerçekten bu sürecin içerisinde canımız yanmaya başladı. Biz ikinci yarıda sıfırdan yeni bir kadro yaptık. Kimseden tolerans beklemiyoruz, eşit olunsun. Bugün sahada hep beraber gördük, eşit bir davranış şekli var mıydı? 100. yılını kutlayan bir kulübün, bu şekilde hakem hatalarıyla yok edilmeye çalışılması üzücü. Hakemlerimizi biraz daha adil davranmaya davet ediyorum."

Çolakoğlu, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapacakları girişimlere de yönetim kurulu toplantısında karar vereceklerini sözlerine ekledi.