Savaştaki Ukrayna bile bizden fazla et alabiliyor. Türkiye Avrupa'nın asgari ücretle en az kırmızı et alınabilen ülkesi oldu

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, Avrupa ülkelerinde en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında Türkiye, asgari ücretle en az kırmızı et alabilen ülke oldu. Üreticiye desteklerin yetersiz kalmasıyla azalan hayvan varlığı, kırmızı et fiyatlarındaki artışı tırmandırdı. Güvenirliği tartışılan resmi verilere göre dahi kırmızı et fiyatı bir ayda yüzde 19.9, yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı. İktidar, yüksek enflasyon nedeniyle eleştirilen ekonomi politikalarını, ‘dünyada da enflasyon artıyor' diye savunurken, yaşanan gıda krizine de Avrupa'da da raflar boş diyerek yanıt veriyordu. Baz etkisiyle enflasyon düşüşe geçse de gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Dünyada ise tam tersine gıda fiyatları son 1 yıldır düşüşe devam ediyor.

SAVAŞTA OLAN UKRAYNA 28 KİLO ALABİLİYOR

İktidarın ekonomi politikalarını savunmak için sık sık Avrupa'yı örnek göstermesinden hareketle Avrupa'daki en yüksek enflasyona sahip ülkelerdeki kırmızı et fiyatlarını ve et üzerinden alım gücünü karşılaştırdık. Enflasyonda, ikinci sıradaki ülkeye 2 katı farkla zirvede yer alan Türkiye'de asgari ücretle, daha düşük asgari ücrete sahip ülkelerden bile daha az et alınabiliyor. 1 yılı aşkın süredir Rusya ile savaşta olan yüzde 21.3 enflasyona sahip Ukrayna'da, 166.23 Euro asgari ücretle, 28.07 kilogram kırmızı et alınabiliyor. Yüzde 50.51 enflasyon oranına sahip Türkiye'de asgari ücret Ukrayna'nın neredeyse 2.5 katı (397.47 Euro) fazla olmasına karşın, etin kilogram fiyatını ortalama 300 lira olarak aldığımızda, 27.87 kilogram et alınabiliyor. Asgari ücret olarak Türkiye yakın olan Bulgaristan'da (398.81 Euro) ise 32.47 kilogram et alınabiliyor.

ENFLASYONU EN YÜKSEK MACARİSTAN'DA 44 KİLO ET

Avrupa'da yüzde 25.2 ile Türkiye'den sonra en yüksek ikinci enflasyona sahip Macaristan'da 578.74 Euro asgari ücret ile kilogram fiyatı 13.23 Euro olan etten 43.74 kilogram alınabiliyor. Yüzde 17.3 ile en yüksek enflasyon sıralamasında üçüncü olan Letonya'da 620 Euro asgari ücretle 62.43 kilogram, yüzde 16.6 ile dördüncü sırada yer alan Litvanya'da 840 Euro asgari ücretle 86.15 kilogram kırmızı et alınabiliyor. Enflasyon sırlamasında bu ülkeleri takip eden Sırbistan'da 43.49 kilogram, Polonya'da 71.55 kilogram, Çekya'da 61.26 kilogram eti asgari ücretle almak mümkün.