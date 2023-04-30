Bakan Bilgin'den ‘asgari ücret’ ve ‘emekli maaşı’ için zam sinyali. Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayın konuğu olduğu A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi bu yılda ara zam yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin, “Emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.” diye konuştu.

Bilgin, emekli maaşlarına ilişkin de seçim sonrasını işaret ederek, “Kapsamlı bir düzenleme yapacağız” dedi.

Bakan Bilgin’in açıklamaları şu şekilde:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

"Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları, emekçiler, koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuzda bunu yeniden değerlendirerek, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9,5 milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu. Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuzda uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız."